Одесса обстреляна ракетами «Оникс», выпущенными из Крыма: это плохой знак для РФ

Одесса — важный порт Украины на Черном море — и Одесская область снова подверглись нападению со стороны российских войск в понедельник. С территории аннексированного Крыма в регион запущены маневрирующие ракеты «Оникс», сообщили в горсовете.

«Одесская область стала объектом ракетного удара четырьмя ракетами «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион», развернутого на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении горсовета, пишет Первая Лента.

Там подчеркнули, что Россия разрушает объекты инфраструктуры и оказывает психологическое давление на гражданское население. В воскресенье днем ​​россияне также выпустили ракеты по Одессе, две ракеты попали в жилой район.

Ракеты «Оникс» (экспортное наименование Jachont) предназначены для поражения десантных кораблей, авианосцев и других целей в условиях шквального огня и радиоэлектронных действий противника. Это противокорабельные ракеты. Россия использовала их в начале мая, в том числе для обстрела целей в Одесской области.

Как отмечает Центр восточных исследований, применение ракет, ранее считавшихся средством поражения кораблей, породило в новых СМИ повод для размышлений об истощении российских запасов высокоточного оружия.

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