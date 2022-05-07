Окупанти у Херсонській області тримають у підвалах і катують майже 500 людей

На захопленій Херсонській області окупанти утримують у підвалах близько 500 осіб. Зокрема, серед них активісти, учасники АТО. Про це свідчить заява постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої під час брифінгу.

За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом окупаційні "адміністрації" або військові рф мають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або хто служив в АТО.

Повідомляється, що до цих людей приходять додому та викрадають.

По материалам: Подробности