На Львівщині за розкрадання гуманітарки затримали екскандидата у мери та головного редактора інтернет-ЗМІ (відео)

У Львівській області СБУ затримала президента Міжнародного Інвестиційного Офісу, колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матіса та головного редактора видання Mind UA Євгена Шпітко за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Про це повідомляє видання "Страна".

В обласному управлінні СБУ повідомили, що президент інвестиційної компанії та редактор інформаційного видання продавали спорядження за чималі гроші. Їх затримано "на гарячому" під час продажу партії військового спорядження на суму 550 тис. грн.

Також під час обшуків було виявлено склад із великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень. На даний час перевіряється якість товарів та під контролем СБУ готується для передачі нашим захисникам.

Місцеве видання "Lviv Media" уточнює, що йдеться про Романа Матіса — президент Міжнародного Інвестиційного Офісу. У 2016-2021 рр. керував управлінням інвестиційної політики Львівської ОДА. 2020 року балотувався на посаду мера Львова і набрав менше ніж 1% виборців.

Разом із ним затримано й головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпітка.

Затримані продавали гуманітарку та спорядження для ЗСУ та інших військових формувань, привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти як на рахунки громадської організації "Юридична сотня", так і на власні банківські рахунки. Гроші згодом виводилися через банківські термінали та відділення.

Затриманих звинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги.

Нагадаємо, що створено єдиний штаб для координації гуманітарної допомоги в Україні.

По материалам: Подробности