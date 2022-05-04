Что будет с топливом в Украине: есть хорошие и плохие новости

В последние несколько дней на АЗС большой ажиотаж. Фактически в каждом регионе страны для того, чтобы заправиться нужно подождать в очереди час или даже больше.

В тоже время в украинском Парламенте заявляют, что в ближайшее время проблема с бензином пропадет. Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, как именно будет решен этот вопрос, пишет Первая Лента со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива», — отметил он.

Он добавил, что владельцам автомобилей нужно подождать еще несколько дней и ситуация изменится. В тоже время он добавил, что будут другие цены, но возможность приобрести топливо для автотранспорта будет. Других деталей он не озвучил.

Отметим, что дефицит топлива на АЗС в Украине в конце апреля возник.

Ранее мы сообщали, что на аукционе Минфин привлек 7,2 миллиарда гривен.