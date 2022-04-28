Общество

Війна в Україні: постраждали понад 610 дітей

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
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З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 610 дітей. Жертвами стали понад 217 неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області — 129,
  • Київській — 114,
  • Харківській — 93,
  • Чернігівській — 66,
  • Херсонській — 44,
  • Миколаївській — 43,
  • Луганській — 37,
  • Запорізькій — 27,
  • Сумській — 17,
  • Житомирській — 15,
  • а також у Києві — 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1508 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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