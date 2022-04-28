» src=»/wp-content/uploads/2022/04/3bc00429717e908e3ea0e0118518ab0d.jpg» alt=»Війна в Україні: постраждали понад 610 дітей» width=»100%» />

З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 610 дітей. Жертвами стали понад 217 неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області — 129,

Київській — 114,

Харківській — 93,

Чернігівській — 66,

Херсонській — 44,

Миколаївській — 43,

Луганській — 37,

Запорізькій — 27,

Сумській — 17,

Житомирській — 15,

а також у Києві — 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1508 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

По материалам: Подробности