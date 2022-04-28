Общество
Війна в Україні: постраждали понад 610 дітей
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З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 610 дітей. Жертвами стали понад 217 неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області — 129,
- Київській — 114,
- Харківській — 93,
- Чернігівській — 66,
- Херсонській — 44,
- Миколаївській — 43,
- Луганській — 37,
- Запорізькій — 27,
- Сумській — 17,
- Житомирській — 15,
- а також у Києві — 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1508 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
По материалам: Подробности