Общество

Великдень-2022: що робити з зіпсованою освяченою їжею

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 апреля, 2022
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Великдень-2022: що робити з зіпсованою освяченою їжею

Після Великодня часто в українців залишається їжа, яка була посвячена, але не з'їдена. Давайте розберемося, що з нею робити. 

Освячені продукти не можна викидати. Їми намагаються поділитися з друзями, гостями та родичами.

  • Шкарлупи з освячених яєць у смітник також викидати не можна. Наші предки закопували шкарлупи в городі та полі, ніби частуючи землю великодніми стравами. За іншою традицією шкаралупи зі свячених яєць клали на стріху хати для птахів.Крім того, шкарлупки з яєць можна спалити на чистому багатті. А розтовченими шкарлупками можна підживити вазони.
  • Кидали у землю і недоїдене м’ясо.  
  • Зсохши паску розмочували у воді та давали склювати птиці.

Говорять, що залишки освяченої їжі чи шкарлупки від яєць (а також і наклейки), можна віднести до церкви. Прислужники спалять освячені рештки під пильним наглядом отця.

Для спалювання у церкву слід нести лише освячені свічки чи старі ікони та образи.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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