Великдень-2022: що робити з зіпсованою освяченою їжею

Після Великодня часто в українців залишається їжа, яка була посвячена, але не з'їдена. Давайте розберемося, що з нею робити.

Освячені продукти не можна викидати. Їми намагаються поділитися з друзями, гостями та родичами.

Шкарлупи з освячених яєць у смітник також викидати не можна. Наші предки закопували шкарлупи в городі та полі, ніби частуючи землю великодніми стравами. За іншою традицією шкаралупи зі свячених яєць клали на стріху хати для птахів.Крім того, шкарлупки з яєць можна спалити на чистому багатті. А розтовченими шкарлупками можна підживити вазони.

Кидали у землю і недоїдене м’ясо.

Зсохши паску розмочували у воді та давали склювати птиці.

Говорять, що залишки освяченої їжі чи шкарлупки від яєць (а також і наклейки), можна віднести до церкви. Прислужники спалять освячені рештки під пильним наглядом отця.

Для спалювання у церкву слід нести лише освячені свічки чи старі ікони та образи.

По материалам: Подробности