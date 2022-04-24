Общество

Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї росії — The Telegraph

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
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Німеччина і Франція обійшли ембарго на постачання зброї росії - The Telegraph

Німеччина і Франція обійшли ембарго ЄС на постачання зброї росії, введеному в 2014 році. Німецькі та французькі компанії постачали москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

За даними видання, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в росію військової техніки на суму 273 млн євро. Журналісти припускають, що отримана москвою зброя може використовуватися у війні проти України.

"Вони відправили (москві — ред.) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї в росію, введене після (окупації — ред.) Криму в 2014 році", — зазначає газета.

Також наголошується, що щонайменше 10 країн-членів НАТО експортували з росії обладнання майже на 350 млн євро. При цьому близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими і французьким компаніям.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у росії, і в цей час блок платить москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", — підкреслили у виданні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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