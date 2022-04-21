У Полтавській області скоротили час комендантської години

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З 21 квітня він починатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Скорочуємо час комендантської години. Відзавтра, з 21 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

По материалам: Подробности