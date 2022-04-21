Общество

Вихідні у травні: які дні будуть робочими

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 21 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Вихідні у травні: які дні будуть робочими

В Україні у зв'язку з військовим станом у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята.

Про це повідомила Держслужба праці.

Робочими днями будуть 25 квітня, 2 травня та 9 травня. Вони будуть оплачуватись у звичайному порядку.
 
Зазначається, що всього в Україні встановлено 9 святкових днів:

  • 1 травня – День праці,
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,

та 4 неробочі дні: 

  • 7 січня та 25 грудня – Різдво,
  • Великдень,
  • Трійця.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 минут agoОбновлено: 21 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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