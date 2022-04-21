Общество
Вихідні у травні: які дні будуть робочими
В Україні у зв'язку з військовим станом у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята.
Про це повідомила Держслужба праці.
Робочими днями будуть 25 квітня, 2 травня та 9 травня. Вони будуть оплачуватись у звичайному порядку.
Зазначається, що всього в Україні встановлено 9 святкових днів:
- 1 травня – День праці,
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
та 4 неробочі дні:
- 7 січня та 25 грудня – Різдво,
- Великдень,
- Трійця.
По материалам: Подробности