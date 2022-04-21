Вихідні у травні: які дні будуть робочими

В Україні у зв'язку з військовим станом у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята.

Про це повідомила Держслужба праці.

Робочими днями будуть 25 квітня, 2 травня та 9 травня. Вони будуть оплачуватись у звичайному порядку.



Зазначається, що всього в Україні встановлено 9 святкових днів:

1 травня – День праці,

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,

та 4 неробочі дні:

7 січня та 25 грудня – Різдво,

Великдень,

Трійця.

По материалам: Подробности