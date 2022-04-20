Під загрозою шість українських міст: у Британії назвали цілі путіна після Донбасу

Якщо росії вдасться здобути перемогу на Донбасі, де вона розпочала новий наступ 18 квітня, путін може зважитися на захоплення ще шести великих українських міст: Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси та Києва.

Про це пише видання Daily Mail.

Після ганебного провалу на першому етапі війни та вимушеного відступу від української столиці, Москва збирається здобути "першу велику перемогу" на українському Донбасі. Окупанти, які протверезіли від поразки, підготувалися до битви за Донбас серйозніше – в останні два тижні вони стягували війська на схід України.



Більшість ЗС рф сконцентрована в Ізюмі за 70 км на південь від Харкова, звідки вони мають намір просуватися в напрямку Маріуполя.

Якщо окупантам вдасться взяти Маріуполь, російські війська підуть на північ, щоб з'єднатися зі своїми силами в районі Ізюму та взяти підрозділи ЗСУ на Донбасі у "кліщі".

"Очевидно, путін хоче оточити угруповання українських військ ООС, щоб змусити їх здатися або знищити. Якщо росії вдасться втілити цей план після окупації всієї території Донецької та Луганської областей, путін може зважитися атакувати інші обласні центри України: Харків, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв. Також небезпека загрожує Одесі та Києву", — йдеться в повідомленні.

По материалам: Подробности