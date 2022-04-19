«Сказали сравнять все с землей»: окупанти готують масований авіаудар по «Азовсталі» (відео)

Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці. Про це свідчать перехоплення розмов СБУ.

Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують 3-тонні "сюрпризи" з неба.

На записі, що має СБУ, ростовський командир взводу загарбників, який перебуває в 4-х кілометрах від легендарної будівлі, ділиться планами керівництва з дружиною.

Ждем тут "сюрпризы" от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає:

Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные….

Нагадаємо, окупанти почали штурм "Азовсталі" в Маріуполі.

По материалам: Подробности