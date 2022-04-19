Общество

На Луганщині внаслідок обстрілів знеструмлено 215 населених пунктів

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

На Луганщині внаслідок обстрілів знеструмлено 215 населених пунктів

Через обстріли російських окупаційних військ на Луганщині була пошкоджена високовольтна лінія, внаслідок чого знеструмлено 215 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація критична —  світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується.

Від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60% припадають на Донеччину та Луганщину. Основна причина зупинки цих ГРС — пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Нагадаємо, що евакуація в Луганській області продовжиться, незважаючи на обстріли.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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