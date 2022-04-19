Общество

«Азов» просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, поранених і мертвих

Photo of Admin Admin Send an email 21 минута agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, поранених і мертвих

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.

"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями", — заявив Прокопенко.

"Азов" також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу "Азовсталь".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 21 минута agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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