«Азов» просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, поранених і мертвих

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.

"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями", — заявив Прокопенко.

"Азов" також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу "Азовсталь".

По материалам: Подробности