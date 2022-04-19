Общество

Арестович розкрив план дій в разі захоплення окупантами Маріуполя

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Арестович розкрив план дій в разі захоплення окупантами Маріуполя

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як буде діяти України, якщо російські окупанти захоплять Маріуполь. За його словами, у такому випадку ЗСУ буде діяти рішуче.

Про це сказав Арестовича в ефірі 24 каналу.

Він заявив, що в разі захоплення Маріуполя Україна вийде з переговорів і почне жорстку боротьбу з окупантами.

"Головне розгромити націоналістичні батальйони. Це все, більше ми нічого не потребуємо. Тобто взяти остаточно Маріуполь. Президент сьогодні сказав, якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна остаточно виходить з переговорів. Тобто будемо добивати, нищити, поки останній покидьок не загине тут на нашій землі. Це зовсім інша справа, це Україна диктує умови вже", — зазначив Арестович.

Крім того, він додав, що у росії загострюється політична ситуація.

"Їм нема чого відповісти, в них криза і катастрофа політична страшна. Вони не знають, як виходити з цієї ситуації", — заявив радник голови ОПУ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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