путін присвоїв звання «гвардійська» бригаді, яка влаштувала геноцид у Бучі

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володимир путін пописав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

"Присвоїти 64 окремій мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська", — йдеться в указі глави Кремля.

Нагадаємо, на початку квітня окупанти відступили з-під Києва, в тому числі з Бучі. Після відходу загарбників у місті виявили понад 400 тіл мирних жителів.

По материалам: Подробности