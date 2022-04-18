Общество

путін присвоїв звання «гвардійська» бригаді, яка влаштувала геноцид у Бучі

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

путін присвоїв звання "гвардійська" <span id=бригаді, яка влаштувала геноцид у Бучі» width=»100%» />

володимир путін пописав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

"Присвоїти 64 окремій мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська", — йдеться в указі глави Кремля.

Нагадаємо, на початку квітня окупанти відступили з-під Києва, в тому числі з Бучі. Після відходу загарбників у місті виявили понад 400 тіл мирних жителів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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