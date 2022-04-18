Общество

Окупанти готують провокації на Великдень з обстрілами храмів — РНБО

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Окупанти готують провокації на Великдень з обстрілами храмів - РНБО

Російські війська можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф".

Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами. 

Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де можуть бути атаковані віряни, які відвідуватимуть Великодні служби:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська.

В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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