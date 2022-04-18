Окупанти готують провокації на Великдень з обстрілами храмів — РНБО

Російські війська можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф".

Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де можуть бути атаковані віряни, які відвідуватимуть Великодні служби:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.

По материалам: Подробности