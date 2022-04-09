Общество

В Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів (список)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
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На суботу, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.

Донецька область

  • Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

  • Бердянськ — Запоріжжя.
  • Токмак — Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

  • Енергодар — Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

  • Мелітополь — Запоріжжя.

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина №10.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк — Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • Лисичанськ — Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

  • Попасна — Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • с. Гірське — Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

  • Рубіжне — Бахмут

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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