(список) » src=»/wp-content/uploads/2022/04/9df6f816c8b8dfb90ffd83d4867543c1.jpg» alt=»В Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів (список)» width=»100%» />

На суботу, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.

Донецька область

Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ — Запоріжжя.

Токмак — Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар — Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Мелітополь — Запоріжжя.

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина №10.

Луганська область

Сєвєродонецьк — Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ — Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна — Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське — Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне — Бахмут

По материалам: Подробности