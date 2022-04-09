В Україні погоджені 10 гуманітарних коридорів (список)
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На суботу, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.
Донецька область
- Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
- Бердянськ — Запоріжжя.
- Токмак — Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар — Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
- Мелітополь — Запоріжжя.
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина №10.
Луганська область
- Сєвєродонецьк — Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ — Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна — Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське — Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне — Бахмут
По материалам: Подробности