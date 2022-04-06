ЗНО і вступ-2022: що зміниться для випускників під час війни

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, якою буде вступна кампанія 2022 року в Україні. Так, у зв'язку з війною неможливо провести у традиційному форматі ЗНО та ЄВІ.

У 2022 році буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ) для здобуття вищої освіти.

Що це означає?

Бакалаврат

Для вступу на бакалаврат потрібні результати тесту, мотиваційний лист та заява. Надання документів здійснюватиметься через інтернет.

Колледж та деякі спеціальності

Для вступу до коледжу для деяких спеціальностей буде проведено творчий конкурс.

Магістратура

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра передбачається проведення спрощених аналогів ЄВЕ та ЄВІ — магістерського комплексного тесту (МКТ) для спеціальностей "Право", "Міжнародне право". Для інших спеціальностей вступ проходитиме за результатами професійного іспиту в навчальному закладі.

По материалам: Подробности