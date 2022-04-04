Общество

Меркель шокувала заявою про рішення не приймати Україну до НАТО

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Меркель шокувала заявою про рішення не приймати Україну до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського. 

Про це заявила в понеділок речниця Меркель на запит агентства DPA. 

"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", — сказала речниця.

Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", — додала речниця.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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