Общество

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

Білоруські опозиційні журналісти змогли ідентифікувати російських окупантів, які відправляли до Росії награбоване в Україні майно. Telegram-канал Беларускі Гаюн уміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання мародерів. 

Журналісти опублікував 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби CДЕК у білоруському Мозирі, через яку мародери відправляли награбовані в українців речі.

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

Більшість грабіжників — з Алтайського краю, Забайкальського краю, Красноярського краю, Іркутської області, Приморського краю та Єврейської автономної області. 

Лише за один день, 2 квітня, вони відправили до росії більше двох тонн крадених в українців речей. Нижче приведений список мародерів, які відправили найбільші вантажі. 

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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