Общество

З берегів на Донеччині через підрив дамби вийшла річка

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

З берегів на Донеччині через підрив дамби вийшла річка

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів. Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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