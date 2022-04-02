У Верховній Раді пропонують змінити Гімн України

У Верховній Раді України народні депутати зареєстрували черговий законопроєкт щодо зміни слів у Державному гімні. Ініціаторами цього варіанту стали депутати Іван Юнаков і Георгій Мазурашу.

В нової редакції пропонується замінити слова "Ще не вмерла" на "Процвітає Україна".

Повністю тест звучить так:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Варто відзначити, що цей варіант далеко не перший. Раніше змінити слова національного гімну пропонували інші народні депутати.

По материалам: Подробности