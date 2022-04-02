У Верховній Раді пропонують змінити Гімн України
У Верховній Раді України народні депутати зареєстрували черговий законопроєкт щодо зміни слів у Державному гімні. Ініціаторами цього варіанту стали депутати Іван Юнаков і Георгій Мазурашу.
В нової редакції пропонується замінити слова "Ще не вмерла" на "Процвітає Україна".
Повністю тест звучить так:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Варто відзначити, що цей варіант далеко не перший. Раніше змінити слова національного гімну пропонували інші народні депутати.
По материалам: Подробности