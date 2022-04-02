Общество

У Німеччині зробили дивну заяву щодо припинення війни в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Німеччині зробили дивну заяву щодо припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президенті росії володимирі путіну.

Про це повідомляє CNN.

"Це в руках путіна. Він той, хто без жодної причини розпочав війну. Тепер він зобов’язаний припинити війну", — сказав Бербок.

За її словами, путін сам розпочав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", — сказала вона.

Також Бербок сказав, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", — додала вона.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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