У Німеччині зробили дивну заяву щодо припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президенті росії володимирі путіну.

Про це повідомляє CNN.

"Це в руках путіна. Він той, хто без жодної причини розпочав війну. Тепер він зобов’язаний припинити війну", — сказав Бербок.

За її словами, путін сам розпочав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", — сказала вона.

Також Бербок сказав, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", — додала вона.

По материалам: Подробности