Общество

Під Києвом у боях загинув відомий «кіборг»

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Під Києвом у боях загинув відомий "кіборг"

У боях під Києвом загинув десантник Тарас Коваль з позивним "Вальтер", учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

Сумною звісткою поділився засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у Facebook.

"Тарас Коваль був особливим. Він був одним з героїв легендарного календаря з "кіборгами", – розповів він.

Вальтер" був сміливим і ботаном у зброї. Завжди готовий був дати лекцію, навіть якщо про неї не просили. Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. У 2014 році пройшов майже все, включаючи ДАП.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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