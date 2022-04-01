Общество

Окупанти відступають з Чернігівщини — голова ОДА

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
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Окупанти відступають з Чернігівщини - голова ОДА

Російські окупанти поступово відходять з Чернігівської області, але її ще не звільнено повністю. Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус.

Ворог, завдяки нашим Збройним силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним "радушием". 

Губернатор попередив, що зберігається загроза ракетних та авіаударів.

Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. 

Нагадаємо, що в Київській області також йде відведення російських військ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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