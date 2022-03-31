Общество

Окупанти збираються залишити ЧАЕС і місто Славутич — «Енергоатом»

Photo of Admin Admin Send an email 22 минуты agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Окупанти збираються залишити ЧАЕС і місто Славутич - "Енергоатом"

Російські окупанти збираються залишити Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Про це повідомляє "Енергоатом". 

Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. 

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції. Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів.

Підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в "Рудому лісі" — найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.

Нагадаємо, що опромінених окупантів почали звозити з Чорнобильської зони до білоруського Гомеля.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 22 минуты agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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