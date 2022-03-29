Общество

Верещук розповіла про евакуаційні гуманітарні коридори на 29 березня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
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Верещук розповіла про евакуаційні гуманітарні коридори на 29 березня

На вівторок, 29 березня, узгоджено 3 гуманітарних коридори. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Плани гуманітарних коридорів на 29 березня: 

  • Маріуполь-Запоріжжя. Люди можуть поїхати з міста на власному транспорті.
  • Мелітополь-Запоріжжя. Автобуси та гумдопомога з ранку виїхали з Запоріжжя, час їхнього приїзду до Маріуполя залежить від проходження блокпостів. У Мелітополі місце збору — ДСНС 10, вул.Алексєєва, 12.
  • Енергодар-Запоріжжя. О 10-й ранку виїжджає колона на особистому транспорті. Місце формування колони біля міськради, вул.Курчатова, 14.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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