Общество

В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса — омбудсмен

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

— омбудсмен » src=»/wp-content/uploads/2022/03/ef261687a2cb5bebbdc47833b3db2f14.jpg» alt=»В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса — омбудсмен» width=»100%» />

В Чернобыльской зоне отчуждения горят более 10 тысяч гектаров леса. Это может грозить радиационным загрязнением Украине, Беларуси и странам Европы. Об этом предупреждает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в зоне ЧАЭС зафиксирован 31 пожар. Потушить их невозможно из-за оккупации зоны российскими войсками.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламя могут охватить хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Кабмин ограничил срок подачи заявок на 6500 гривен помощи

1 час ago

ОП: Если россию не остановить в Украине, ракеты будут падать ближе к границам НАТО

2 часа ago

Теперь еще удобнее сообщать: чат-бот єВорог обновили

2 часа ago

Великобритания выделит Украине 3 миллиона фунтов на поддержку ученых

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button