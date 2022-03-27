Общество

Роскомнадзор запрещает российским СМИ публиковать интервью Зеленского

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Роскомнадзор запрещает российским СМИ публиковать интервью Зеленского

Роскомнадзор требует от российских СМИ отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает роскомнадзор

В организации констатировали, что ряд российских средств массовой информации взяли интервью у Зеленского. Среди них, отмечают в роскомнадзоре, есть "иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента".

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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