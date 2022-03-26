Агрессия россии в Украине: погибли 136 детей, почти 200 ранены

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В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

По состоянию на утро 31 дня полномасштабной вооруженной агрессии рф в нашем государстве:

погибли 136 детей.

ранения различной степени тяжести получили 199 детей.

Больше всего пострадало детей в:

Киевской — 64,

Харьковской — 44,

Донецкой — 50,

Черниговской — 38,

Николаевской — 28,

Луганской — 25,

Запорожской — 17,

Херсонской — 20,

Киеве — 16,

Житомирской — 15,

Сумской — 14 областях.

Согласно обновленной информации, 25 марта 2022 года в результате обстрела военными рф в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в г. Чернигов семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

По материалам: Подробности