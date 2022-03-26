Агрессия россии в Украине: погибли 136 детей, почти 200 ранены
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В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.
По состоянию на утро 31 дня полномасштабной вооруженной агрессии рф в нашем государстве:
- погибли 136 детей.
- ранения различной степени тяжести получили 199 детей.
Больше всего пострадало детей в:
- Киевской — 64,
- Харьковской — 44,
- Донецкой — 50,
- Черниговской — 38,
- Николаевской — 28,
- Луганской — 25,
- Запорожской — 17,
- Херсонской — 20,
- Киеве — 16,
- Житомирской — 15,
- Сумской — 14 областях.
Согласно обновленной информации, 25 марта 2022 года в результате обстрела военными рф в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.
24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.
23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в г. Чернигов семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.
По материалам: Подробности