Смог в Киеве: власти просят не открывать окна и не выходить на улицу

Ситуация с качеством воздуха в Киеве ухудшается. С ночи столица затянута сильным дымом, ощущается запах гари.

На сервисе IQAir состояние воздуха в Киеве по состоянию на 7:00 оценивается, как "очень нездоровое".

Столица Украины уже занимает первую строчку в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Спутники зафиксировали на запад от Киева, там где идут бои с оккупантами, более 10 лесных пожаров. Сообщается также, что под Ирпенем горят торфяники. Советник главы МВД Вадим Денисенко дал свое объяснение смогу:

Догорает свалка возле Новых Петровцев.

Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.

В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

В КГГА заявили, что воздух "в пределах нормы", но призвали жителей столицы не открывать окна и не выходить на улицу без надобности.

По материалам: Подробности