Оккупанты распространяют фейк о подготовке ВСУ к обстрелу бомбами Мелитополя

российская федерация в очередной раз прибегает к распространению фейков среди гражданских. В этот же раз оккупанты рассказывают о том, что ВСУ, якобы, планирует ракетные удары кассетными бомбами по Мелитополю.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В ходе мониторинга общественно-политической обстановки в м. Мелитополь и Мелитопольском районе, получена информация относительно активного доведение до местных жителей города Мелитополь оккупационными силами дезинформации относительно намерений нанесения ВСУ ракетных ударов кассетными бомбами по городу 19.03.2022 года в 14.00-15.00 часов", — пишет пресс-служба.

По материалам: Подробности