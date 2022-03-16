Общество

Каждое утро в 9:00: Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Каждое утро в 9:00: Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания в память обо всех украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения к нации.

Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами.

Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей… Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну.

Напомним, что Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий россии.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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