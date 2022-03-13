Общество

В Скадовск зашли российские войска с 30 единицами техники (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Скадовск зашли российские войска с 30 единицами техники (видео)

В Скадовск Херсонской области 13 марта заехала колонна российских военных и расположилась в одном из детских лагерей.

Об этом вечером сообщил мэр города Александр Яковлев.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", – говорится в сообщении.

"Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация – без изменений. Скадовск – это Украина", — подчеркнул городской голова. 

⚡️ Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d

— Украина новости | War in Ukraine 🇺🇦 (@odesalife) March 13, 2022

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 28 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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