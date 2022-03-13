Генассамблея ООН примет резолюцию «Агрессия против Украины»: ключевые позиции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН примет резолюцию по войне России против нашей страны. Она называется "агрессия против Украины".

"Сегодня будет важный день на дипломатическом фронте. Генеральная ассамблея ООН примет резолюцию с говорящим названием "Агрессия против Украины", — сказал министр.

Ключевые позиции

По его словам, в ней есть много важных вещей, но ключевыми являются три позиции:

признание факта, что Россия совершила агрессию против Украины;

требование к России прекратить огонь;

требование к России вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах (включая Крым и Донбасс).

"Эта резолюция будет намного круче, чем что-либо, что мы имели прежде. И хотя, конечно, россияне начнут захлебываться в историях о том, что эта резолюция "политическая и ничего не решает", но бумаги все помнят и обязательно будут использованы в международных судах, когда мы будем судить всех этих варваров и их варварскую страну", — сказал Кулеба.

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По материалам: Подробности