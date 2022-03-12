Общество

В Луганскую область прибудет эвакуационный поезд

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Луганскую область прибудет эвакуационный поезд

В субботу, 12 марта, жителей Луганской области предупредили о прибытии эвакуационного поезда. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

 Состав проследует от железнодорожной станции Новозолотаревка с пересадками в Лимане и Славянске. 

Внимание! Сегодня в Луганской области ожидается эвакуационный поезд По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаровки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд.

Дальше будет пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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