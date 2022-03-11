Общество

Эвакуация из Киевской области: откуда и как вывезут людей

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Эвакуация из Киевской области: откуда и как вывезут людей

Сегодня, 10 марта, состоится эвакуация мирного населения из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля. Эвакуация происходит через Стоянку, Белогородку в город Киев. Об этом сообщает глава Киевской ОДА Алексей Кулеба.

Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь. Для перевозки людей организованы автобусы из столицы.

Адреса для эвакуации:

  • г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б;
  • г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12;
  • г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А;
  • г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная

Напомним, что 10 марта также пройдет эвакуация населения из Сум, Изюма, Мариуполя, Волновахи, Тростянца и Краснополья.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

США выделят Украине 53 млн долларов помощи (исправлено)

12 минут ago

Президент Колумбии выразил готовность оказать помощь Украине

27 минут ago

Крупнейший банк США сворачивает свою деятельность в России

2 часа ago

​Украина национализирует российские активы: Зеленский подписал закон

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button