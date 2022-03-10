Общество

Из Мариуполя, Изюма и Волновахи заработают гуманитарные коридоры

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
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Из Мариуполя, Изюма и Волновахи заработают гуманитарные коридоры

Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что 10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров. Людей должны эвакуировать из Мариуполя, Изюма и Волновахи. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать около 35 тыс. человек.

"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров: из Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. В общей сложности было спасено около 35 тыс. человек", — отметил Зеленский.

Также глава государства анонсировал открытие новых гуманитарных коридоров 10 марта. "Завтра продолжим, готовим шесть гуманитарных коридоров. Верим и молимся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи, увезти в безопасные места нашей свободной Украины", — добавил президент Украины.

Также Зеленский прокомментировал обстрел роддома в Мариуполе и назвал его "геноцидом всего украинского народа".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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