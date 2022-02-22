Общество

В Донецке с самого утра идут бои – местные жители

Сообщается, что слышно взрывы.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Жители Донецка, который неподконтролен Украине, с самого утра, 22 января, сообщают о том, что в городе слышны мощные взрывы и продолжаются боевые действия. Об этом они пишут в социальных сетях.

Сообщается, что взрывы особенно сильно слышны на северо-западной окраине города, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Петровский район громко», — сообщают очевидцы.

«На Текстильщике тоже», — добавляет местный житель.

«Кировский не тише», — отметил местный житель.

«Текстильщик слышны взрывы!» — добавляет участник дискуссии.

 «Бахнуло только что 4 раза. Текстильщик», — отметил комментатор.

«Сейчас вновь взрыв был, окна трясутся», — добавил другой автор.

Местные жители сообщают о том, что взрывы начались приблизительно в 3:00 и продолжались до утра.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Появились подтверждения того, что российская армия вошла в Украину

2 часа ago

Россия намерена признать ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей

3 часа ago

Байден подписал указ о санкциях против «республик» Донбасса

4 часа ago

В Донецке уже надеются, что ОРДО войдет в состав России

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button