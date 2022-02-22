В Донецке с самого утра идут бои – местные жители
Сообщается, что слышно взрывы.
Жители Донецка, который неподконтролен Украине, с самого утра, 22 января, сообщают о том, что в городе слышны мощные взрывы и продолжаются боевые действия. Об этом они пишут в социальных сетях.
Сообщается, что взрывы особенно сильно слышны на северо-западной окраине города, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
«Петровский район громко», — сообщают очевидцы.
«На Текстильщике тоже», — добавляет местный житель.
«Кировский не тише», — отметил местный житель.
«Текстильщик слышны взрывы!» — добавляет участник дискуссии.
«Бахнуло только что 4 раза. Текстильщик», — отметил комментатор.
«Сейчас вновь взрыв был, окна трясутся», — добавил другой автор.
Местные жители сообщают о том, что взрывы начались приблизительно в 3:00 и продолжались до утра.
Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины.