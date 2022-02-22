В Донецке с самого утра идут бои – местные жители

Жители Донецка, который неподконтролен Украине, с самого утра, 22 января, сообщают о том, что в городе слышны мощные взрывы и продолжаются боевые действия. Об этом они пишут в социальных сетях.

Сообщается, что взрывы особенно сильно слышны на северо-западной окраине города, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Петровский район громко», — сообщают очевидцы.

«На Текстильщике тоже», — добавляет местный житель.

«Кировский не тише», — отметил местный житель.

«Текстильщик слышны взрывы!» — добавляет участник дискуссии.

«Бахнуло только что 4 раза. Текстильщик», — отметил комментатор.

«Сейчас вновь взрыв был, окна трясутся», — добавил другой автор.

Местные жители сообщают о том, что взрывы начались приблизительно в 3:00 и продолжались до утра.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО уже подтверждают введение российский войск на территорию Украины.