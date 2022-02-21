В России многие недовольны «беженцами» из Донбасса – нам никто не помогает

В Российской Федерации на различных форумах и в социальных сетях комментируют нашествие «беженцев» с Донбасса. Большинство лишает злобные комментарии, хотя есть и немногие, которые сочувствуют таким людям.

Россияне так описывают тех, кто приехал в Россию в рамках «эвакуации» из Донбасса — жадные, пронырливые, охочие до халявы и предельно хитрые. Ростовчане негодуют, что жителям Донбасса дают по 10 тысяч рублей, а вот самим россиянам не помогают, пишет Первая лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Местным семьям с общим доходом 36 тысяч помогать не спешат», — пишут местные жители о помощи «беженцам».

«Мы не можем рисковать ни одним человеком, задача – вывезти максимум людей», — говорит «глава ОРДО» Денис Пушилин в душевных сюжетах об эвакуации в Россию, которые публикует на своем ТГ-канале. Однако несмотря на такие слова, он не открывает КПВВ с Украиной, ведь многие бы поехали туда, так как и там много живет родственников.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местные жители не хотят воевать с Украиной и массово отказываются от «мобилизации».