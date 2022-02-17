Общество

Жители Донецка сообщают о мощных взрывах, которые продолжаются с самого утра

Массовые посты в социальных сетях.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
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Жители Донецка с самого утра, 17 февраля, сообщают о том, что слышны мощные взрывы в разных частях города. В социальных сетях местные жители отмечают, что взрывы слышны уже несколько часов.

Некоторые из жителей города пишут о том, что часть районов Донецка находятся под обстрелом. Отмечается, что ведутся серьезные бои, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«09:00 у Донецк. В Ленинском районе слышно. Тяжелое, интенсивно. Ветка, тоже услышали где-то далеко», — написал местный житель.

«Сторона Петровки и текстиля. Магистральный — часто и сильно. Сторона Трудовских — Петровки…», — добавляет жительница города.

«На западе и юго-западе Донецка мощные разрывы», — написал житель города.

«Прилетает сериями. В зоне риска окраины Петровского района, Трудовские, Александровка», — отмечает житель Донецка.

«Углегорск слышно очень…» — добавляет участник дискуссии.

Также отмечается, что с утра слышны обстрелы и в ОРЛО.

Ранее мы сообщали, что боевики обстреляли Станицу Луганскую, попали в детский сад.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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