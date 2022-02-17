Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детский сад
Оккупанты продолжают стрелять в украинском направлении.
Сегодня утром, 17 февраля, боевики на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, которая находится на подконтрольной Украине части. Оккупанты одним из снарядов попали в детский сад.
По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии, отмечает пресс-служба ООС. В тоже время фонд «Вернись живым» заявляет о том, что во время обстрела в детском саде находились дети. Эту информацию в ООС пока не подтверждают, пишет Первая Лента.
Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
На фотографиях можно заметить, что после обстрела в одной из стен здания детского сада появилась большая дыра.
Ранее мы сообщали, что Россия привезла еще 7000 солдат к границе с Украиной.