В одном из городов большие проблемы с водоснабжением: даже Пасечник не помог

Еще в ноябре прошлого года «глава» ОРЛО Леонид Пасечник заявил о том, что найдено решение проблемы водоснабжения в Ровеньках, которые неподконтрольные Украине.

Жители города уже привыкли неделями сидеть без воды и делать максимальные запасы, когда она ненадолго появляется. Глава «республики» обнадежил местных жителей, заявив, что лично вник в проблему от начала до конца. Но оптимизм по этому поводу быстро развеялся. Прошло почти четыре месяца, а найденное решение куда-то потерялось, хотя должно было быть реализовано в течение месяца, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Техническое решение найдено, и, я думаю, в течение месяца мы сможем (ввести в работу) еще одну подкачивающую станцию на город Ровеньки. Честно скажу, я этого еле добился, сопротивление сумасшедшее, никто ничего делать не хочет», — заявлял тогда Пасечник.

«Ну, если уже сам «глава республики» еле-еле добился (точнее, не добился), то остается только смириться. И вести хронику невыполненных обещаний «власти», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО начали серьезно наказывать за нарушение «комендантского часа».