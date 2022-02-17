В Донецке подорожает проезд в общественном транспорте: какими будут тарифы

Уже с первого марта в неподконтрольном Украине Донецке вырастет тариф на проезд в общественном транспорте. Цены поднимут на несколько рублей.

«Директор» КП «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов рассказал, что в первую очередь речь идет о муниципальном транспорте — трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости, однако планируется и повышение в маршрутных такси, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

На данный момент проезд в Донецке стоит 14−15 рублей в автобусе и 6 рублей в электротранспорте. В итоге с первого марта поднимут цены на четыре рубля именно в последнем виде транспорта.

В тоже время кроме Донецка с 1 марта в неподконтрольных Украине Харцызске, Иловайске, Зугрэсе и Горловке также изменится стоимость проезда. На данный момент цена поездки в этих городах составляет 14 рублей. На сколько точно поднимут цены не сообщается.

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