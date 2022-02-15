В Украине мегапопулярными стали тревожные чемоданы: сколько они стоят

В связи с возможной агрессией со стороны Российской Федерации в Украине все чаще можно увидеть объявления о продаже «тревожных чемоданчиков». Они стали очень популярные в последнее время и их часто покупают.

На сайтах бесплатных объявлений предлагают «тревожный чемоданчик» по ценам, стартующим с 500 грн. За один из самых укомплектованных «чемоданов», в том числе и газовой горелкой, и необходимыми для выживания инструментами, один из продавцов просит аж 4900 грн, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Интересно, что большинство объявлений о продаже появилось за последние 2-3 дня.

«Купив такой «чемоданчик» человек не «закроет» в нем свои страхи. Но у кого-то, возможно, снизится чувство тревоги», — заявила кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.

Она добавляет, что тем, кто решил приобрести такой набор, необходимо выбирать такой, где продуктов и воды — как минимум на трое суток.

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