С момента открытия Омикрона погибло полмиллиона человек – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с момента открытия варианта коронавируса Omikron во всем мире было зарегистрировано полмиллиона смертей от Covid-19. ВОЗ назвала ситуацию «более чем трагичной».

«В то время как все говорили, что омикрон мягче, мы упустили из виду тот факт, что с момента обнаружения этого варианта погибло полмиллиона человек», — сказал Абди Махамуд, специалист ВОЗ по профилактике инфекций, пишет Первая Лента.

«В эпоху эффективных вакцин смерть полумиллиона человек — это действительно больше, чем трагедия», — добавил он. По его словам, во всем мире зарегистрировано 130 миллионов случаев заражения и 500 тысяч смертей с тех пор, как в конце ноября ВОЗ сочла вариант Omikron «вызывающим тревогу».

Количество инфекций, вызванных Омикроном, «ошеломляет», «предыдущие волны кажутся почти плоскими», — прокомментировала эксперт ВОЗ по эпидемиям Мария Ван Керхов.

«Мы все еще находимся в середине этой пандемии. Я надеюсь, что мы приближаемся к ее концу, но многие страны еще не достигли своего пика по инфекциям Omicron, и вирус все еще опасен», — предупредила она.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировали почти 40 000 новых случаев заражения.