В ОРДО настоящий ковидный маразм: что там происходит

С сегодняшнего дня, десятого февраля, без справки о вакцинации или о перенесенном коронавирусе нельзя попасть в рестораны, общественные места и подобные заведения в ОРДО. Местные «власти» поствили цель вакцинировать до 90% коллективов.

Все из-за того, что 25 февраля истекает срок годности вакцины «Спутник лайт», привезенной из России, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Также стало известно, что попасть без этого документа можно в отделения так называемого «Центрального республиканского банка».

«Вот как, в очередях в «ЦРБ» вирус не циркулирует! Какие чудные современные реалии. В театр без справки нельзя, а платить коммуналку и налоги – можно. А еще можно в набитую маршрутку, большинство пассажиров которой давно носят маски только в кармане», — пишет паблик.

Еще один маразм ОРДО, в том, что граница с Украиной перекрыта якобы из соображений эпидемиологической безопасност, а вот в России якобы вируса нет. За сутки через единственный кое-как работающий КПВВ «Еленовка» переходит менее сотни людей, через границу с РФ в обе стороны – тысячи.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова за 40 000 случаев ковида в сутки.