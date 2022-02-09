В ОРДЛО «перенесли» предполагаемую дату наступления ВСУ

В российских СМИ распространяется очередная версия того, когда же Украина пойдут в наступление на Донбассе. Раньше марта нападения ожидать не стоит, — говорят некоторые «военные эксперты».

Интересно, что большинство из них уже несколько месяцев к ряду ошибаются почти каждый день, называя все новую и новую дату наступления. Все якобы начнется, сходятся во мнении эксперты, с провокации, за которой последует развертывание масштабного наступления. Интересно, что именно РФ обвиняют в том, что они готовы пойти в наступление после провокации, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это информационное жужжание порядком надоело людям по все стороны линия разграничения. Как бы не получилось, как в известной древней притче про овец и волков…» – пишет пе

Так называемый «глава» ОРДО Денис Пушилин до сих пор якобы считает, что Украина нападет. «К сожалению, существует большая вероятность. Украину подталкивают страны Запада, это проявляется и в поставках военной техники, боеприпасов, причем делается это целым рядом западных стран», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что пять человек попадут в санкционный список ЕС за подрыв территориальной целостности Украины.