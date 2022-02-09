Общество

ГБР назвало основную версию следствия по поводу расстрела нацгвардейцев в Днепре

Пока есть три версии

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

В ГБР назвали основную версию следствия по поводу расстрела нацгвардейцев  на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Напомним, что тогда нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял своих коллег.

Директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассказал о главных версиях следствия, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«По состоянию на сегодняшний день прорабатывается несколько версий. Первая, основная, это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений, вторая – совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта», — заявил Сухачев.

Также он добавил, что третья версия – это совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.

Также он добавил, что был установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Ранее мы сообщали, что появились новые подробности расстрела военным в Днепре.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Порошенко снова устроил шоу: хотя заявил, что не будет в нем участвовать

1 неделя ago

Новые подробности расстрела военным в Днепре: количество смертей может увеличиться

2 недели ago

В Днепре военный расстрелял пять человек: еще несколько человек ранены

2 недели ago

В «ДНР» начали делить «власть» местные «чиновники»: готовится переворот

3 недели ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button