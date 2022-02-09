ГБР назвало основную версию следствия по поводу расстрела нацгвардейцев в Днепре

В ГБР назвали основную версию следствия по поводу расстрела нацгвардейцев на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Напомним, что тогда нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял своих коллег.

Директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассказал о главных версиях следствия, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«По состоянию на сегодняшний день прорабатывается несколько версий. Первая, основная, это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений, вторая – совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта», — заявил Сухачев.

Также он добавил, что третья версия – это совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.

Также он добавил, что был установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

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