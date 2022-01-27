Общество

Новые подробности расстрела военным в Днепре: количество смертей может увеличиться

Еще три человека в тяжелом состоянии.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 января, 2022
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Появляется все больше подробностей зверского преступления в Днепре, которое произошло сегодня ночью. Напомним, что там военный убил пять человек и скрылся с места событий.

В МВД сообщили о том, что в итоге преступника задержали. Городской глава Днепра Борис Филатов рассказал, что задержали солдата в пригороде Днепра Подгороднем. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, пишет Первая Лента.

В тоже время советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook сообщил, что трое из пяти раненных солдатом-срочником находятся в тяжелом состоянии. 

В больнице Мечникова борются за жизнь 22 летней девушки-военнослужащей Нацгвардии, которая получила три пули в упор. Ещё один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость и тоже находится в тяжелом состоянии.

Жизнь двух других раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей – вне опасности.

В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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